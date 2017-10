Prefeitura de Epitaciolândia realiza festa em homenagem ao Dia do Servidor Publico

Em homenagem ao Servidor Público Municipal, a prefeitura de Epitaciolândia, realizou neste sábado dia 28, uma festa de confraternização no Espaço do Clube Guaritas, que teve início às 11h00, para os servidores efetivos, cargos comissionados e contratados.

O Evento contou com música ao vivo, distribuição de brindes, brincadeiras, apresentações de danças e um delicioso churrasco com refrigerante foi servido com abundância a todos os participantes, para a realização da festa a prefeitura contou com parceiros na doação de vários brindes.

O principal objetivo da festividade foi à integração entre os servidores da Prefeitura de Epitaciolândia, reforçando a importância do servidor para o bom desenvolvimento do município. O prefeito Tião Flores, a primeira-dama Sandra Costa, o vice-prefeito Raimundão, vereadores da bancada da situação, e o deputado estadual Manoel Morais estiveram presentes no evento. O prefeito falou da satisfação em poder comemorar o Dia do Servidor Público com os funcionários municipais e fez um breve balanço da sua administração. “Esta é uma forma de demonstrar o nosso carinho com quem incansavelmente trabalha todos os dias para o desenvolvimento de nosso município, por isso, nada mais justo oferecer um dia de lazer e confraternização para eles que são sem sombra de dúvidas, merecedores de nossa homenagem.”

Comentários