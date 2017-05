Prefeitura de Epitaciolândia realiza Itinerante da Saúde na Comunidade do Guajará

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou no último sábado 20 de Maio, mais um Itinerante de Saúde, desta vez na Comunidade do Guajará, os atendimentos tiveram inicio as 09hrs da manhã e contou com equipe composta por dentistas, médicos e enfermeiras, campanha de vacinação com todas as vacinas,

Principalmente a Influenza H1N1. A Secretaria de Saúde tem como objetivo colocar a disposição do Produtor Rural a opção de cuidar da saúde de maneira mais fácil, ou seja, indo de encontro com as suas necessidades, ficando mais próximo do colono.

Além dos atendimentos na área da saúde, a prefeitura levou a equipe da secretaria de Ação Social com o atendimento do programa bolsa família.O evento contou ainda com as presenças de Vereadores, Deputado Federal Cesar Messias, Deputado Estadual Manoel Moraes que foram acompanhar de perto os serviços oferecidos a comunidade por parte da prefeitura.

O Prefeito Tião Flores que esteve presente durante todo o dia falou da importância desses atendimentos: “Estamos aqui honrando um compromisso de campanha que é estar sempre trazendo melhorias para todas as comunidades rurais, é isso que estamos fazendo, já recuperamos o ramal e agora trazendo atendimento de saúde, ou seja, este é apenas mais um de muitos outros que irão acontecer no decorrer do nosso mandato” ressaltou Tião Flores.

Já a Sra. Suelem Monteiro moradora da comunidade se mostrou feliz com o atendimento: “Temos dificuldades em ter acesso ao atendimento na cidade, e com a equipe da saúde aqui ficou mais fácil, pois assim nós podemos acessar vários serviços de saúde em um só dia. O Prefeito Tião Flores está de Parabéns, é gratificante saber que tem alguém olhando por nós e espero que continue assim”, ressaltou a produtora rural.

Além dos atendimentos de saúde aconteceu também um Torneio de Futebol de Campo que contou com a participação de times de comunidades vizinhas, o time da casa se sagrou campeão, o capitão do time Pablo Gonçalves, falou da atividade. “O prefeito hoje trouxe o Esporte e o atendimento da Saúde para dentro de nossa comunidade e estamos felizes por isso, e espero que aconteça outras vezes e também em outras comunidades, pois precisamos dessa atenção que antes na tínhamos por parte do poder público”.

