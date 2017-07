Prefeitura de Epitaciolândia realiza Itinerante na Comunidade dos Pereira

No último sábado (15), a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou mais um Itinerante que faz parte do Programa Cuidando da Saúde do produtor Rural, dessa vez na Comunidade do Ramal dos Pereira, onde 70 pessoas receberam atendimento médico e 34 procedimentos odontológicos, além de vacinas, teste rápidos de glicose dentre outros.

O Prefeito em exercício Raimundão parabenizou a Equipe da Saúde e falou da importância desses atendimentos: “Parabenizo toda a Equipe que está nesse atendimento e essa atividade é para as áreas que não tem cobertura de uma unidade de saúde, sendo assim a estrutura da Secretaria de Saúde vem até o colono, esse Programa Cuidando da Saúde do Produtor Rural faz parte de um compromisso de campanha e agora a Prefeitura está honrando através do Prefeito Tião Flores”.

A Presidente da Associação Isabel Cristina da Silva falou da felicidade de receber a Saúde: “Estou feliz pela nossa comunidade está recebendo atendimento médico, odontológico, vacinação e exames, pois moramos distante da cidade, quando vamos à cidade não conseguimos procurar o médico e eu como moradora daqui vejo as dificuldades e temos hoje o privilégio de receber esse atendimento”.

