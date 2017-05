Prefeitura de Epitaciolândia realiza Jogos Escolares Municipal 2017

A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Esportes iniciou nesta quinta fera dia 25 de maio, os Jogos Escolares Municipal versão 2017, a cerimônia de abertura aconteceu no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro.

Estiveram presentes na Cerimônia o Prefeito Em exercício Raimundão, a coordenadora do Núcleo de Educação Neide Lopes, Vereador Nego, Secretário Municipal de Esportes Wenderson Phelipe, gestores Escolares, representantes de Agremiações e alunos das Escolas Belo Porvir, Joana Ribeiro Amed e Luiz Gonzaga da Rocha.

O evento contou com equipes sub 14, sub 17 no masculino e feminino nas modalidades de futsal, vôlei de areia e atletismo, no encerramento o Prefeito Tião Flores ao fazer uso da palavra anunciou diversos investimentos na área de esportes nos próximos meses, como reforma e construção de quadras, a reforma do Ginásio Poliesportivo, estádio de Futebol e garantiu ainda a realização de campeonatos de vôlei, futsal, futebol de campo dentre outras modalidades esportivas.

O Secretário Municipal de Esportes Wenderson Phelipe agradeceu a todos que empenharam ao máximo para que esse jogos fossem realizado com sucesso. “Queremos Agradecer a todos de nossa equipe pelo empenho, ao Prefeito Tião Fores pelo apoio e aos parceiros como o Corpo de Bombeiros, Policia Militar dentre outros que direto ou indiretamente nos ajudaram do início ao fim, a ainda agradecer aos gestores Escolares. aos alunos que deram um show dentro das quadras e nas arquibancadas torcendo pelos times”. Finalizou o secretário.

Alem do Prefeito Tião Flores estiveram presentes os Vereadores Rubens Rodrigues e Messias Lopes para a entrega das premiações dos Campeões 2017.

Os Jogos Escolares Municipal 2017 teve os seguintes campeões.

Masculino Sub 17 Escola Belo Porvir

Feminino Sub 17 Escola Belo Porvir

Masculino Sub 14 Escola Joana Ribeiro Amed

Feminino sub 14 Escola Luiz Gonzaga da Rocha

Alem disso Duplas individuais de Vôlei de Areia e Atletismo receberam medalhas.

