Prefeitura de Epitaciolândia realiza manutenção no Aterro Sanitário de Brasiléia

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia em parceria com Brasiléia, através do Departamento de e Obras montou um mutirão para realizar serviços manutenções e readequações no interior do Aterro Sanitário que fica situado no município vizinho, Os Prefeitos Tião Flores e Fernanda Hassem cumprem uma recomendação do Ministério Publico que pede a remoção de entulhos e lixo a céu aberto, abertura de valas e o aterramento de todo o lixo gerado pelas duas cidades a fim de diminuir no máximo o impacto ambiental.

A Prefeitura de Epitaciolândia cedeu uma patrulha de máquinas compostas por 02 tratores de esteira, 02 caçambas pá carregadeira, e operadores, já a Prefeitura de Brasiléia entrou com uma PC dentre outros equipamentos, além disso está sendo construído uma guarita na entrada do aterro para que seja fiscalizado o fluxo de veículos que entram naquele local para depositar lixo, a fim de evitar que o mesmo seja jogado fora das valas do aterro.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente e turismo de Epitaciolândia, Ivan Lima, o lixo hoje é um dos maiores problemas para qualquer município, “Só para ser uma idéia são mais de 15 toneladas de lixo geradas diariamente por nossa população, por isso temos que ter uma atenção dobrada para manter nossa cidade lima e, além disso, temos que dar um destino final adequado para evitar danos ao meio ambiente”. Destacou o secretário.

O prefeito Tião Flores esteve visitando o local e falou da importância das parcerias entre as prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia. “estamos juntando forças para atender um Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público, e assim resolver um problema que vem se arrastando a anos e agora com certeza o Aterro Sanitário de Brasiléia vai atender as exigências e evitar danos ao meio ambiente”. Destacou Flores

