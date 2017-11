Prefeitura de Epitaciolândia realiza monitoramento rápido das coberturas vacinais

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou no dia 07 de novembro o monitoramento rápido das coberturas vacinais. Profissionais das unidades visitaram 25 residências de cada bairro para verificação da situação vacinal, ou seja, fazer a leitura de carteirinhas das crianças que residem na casa, como também de adolescentes até 15 anos de idade para atestarem a imunização. As visitas acontecerão na rua do cemitério no bairro liberdade, Aeroporto, José Hassem, Fontinele de Castro e Beira Rio.

A Coordenadora de Imunização Enfermeira Daiana Ferreira ressaltou que “esse é um método extremamente útil para avaliação da situação vacinal local e seus resultados devem ser utilizados para, se necessário, definir ou redefinir ações de vacinação, melhorar as coberturas vacinais e a homogeneidade de coberturas”.

O Prefeito Tião vem garantindo o suporte para que essas ações aconteçam e na preocupação para que os homens também tenham atitude proativas de cuidar da saúde, as Unidades estão reforçando nesse mês a conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, e pensando nisso será realizado nesta sexta (10) á partir das 15hrs a abertura oficial da Campanha novembro Azul, uma caminhada com saída em frente ao Centro de Saúde José Cândido de Mesquita.

