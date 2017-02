Prefeitura de Epitaciolândia realiza mutirão de limpeza no Bairro José Hassem

A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Obras e Limpeza Pública, início nesta terça-feira dia 07, o mutirão de limpeza no bairro José Hassem, bairro mais antigo do município estava abandonado cheio de lixo e mato, principalmente nos prédios e praças públicas.

Para o secretário Marcos Ribeiro, O trabalho de limpeza dos bairros, foi definido como prioridade no planejamento participativo ocorrido no mês de dezembro com a presença da população em geral, “vamos cumprir a risca esse planejamento, sairemos do bairro José Hassem somente quando a limpeza for devidamente concluída”.

A prefeitura pede a colaboração de todos os moradores para ajudar a manter a cidade limpa, jogando lixo no lixo, evitando por basculhos em frente as residências sem comunicar a secretaria de obras ou o setor de cadastro do município.

