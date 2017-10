Prefeitura de Epitaciolândia realiza Oficina de Matemática para Professores do 1° e 2° Ano

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Educação realizou na terça (24) na Escola Bela Flor, uma Oficina de Matemática com Professores do 1° e 2° Ano.

A Coordenadora do Programa Nacional na idade certa (PNAIC) Prof° Ocileide França ressaltou que a oficina é voltada para as formas geométricas, ou seja, como o aluno tem que identificar as formas, lados e vertices; pois a proposta hoje é uma continuidade do conhecimento de base que esse aluno adquiriu na pré-escola; trabalhando isso hoje, no 5° ano eles não terão dificuldade para lhe dar com esses conteúdos.”

O Prefeito Tião Flores vem dando suporte para que os técnicos e Coordenadores da Educação participem de capacitações e sejam os multiplicadores desses conhecimentos na rede municipal.

