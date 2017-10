Prefeitura de Epitaciolândia realiza Oficina de Sensibilização para alunos do 5° Ano sobre a Provinha Brasil

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Educação realizou nesta segunda-feira (16), uma Oficina de sensibilização da Provinha Brasil no Auditório da Escola Belo Porvir, para alunos do 5° Ano dos turnos matutino e vespertino de Epitaciolândia. A Prova Brasil será realizada no mês de novembro e terá 22 questões de Língua Portuguesa em duas provas e 22 questões de Matemática, divididos em duas etapas.

A Técnica da Semed, Prof. Cláudia Regina ressaltou que “Nessa Oficina foi transmitido aos alunos a importância da sistematização do saber ao final do ciclo do Ensino Fundamental I para passarem para o Ciclo do Ensino Fundamental II; essa é uma avaliação externa á nível de Brasil e o objetivo é deixar os alunos tranqüilos para realizarem a Prova Brasil e assim teremos como mostrar o avanço do conhecimento no nosso município, conhecimento igualitário e unificado para que todos sejam capazes de uma Educação de qualidade, que é o que preservamos e persistimos como Professores na Educação”.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino disse que “ Esse é um trabalho que vem sendo realizado ha alguns meses, onde a equipe participou de capacitações e reproduzem para equipes escolares, assim os professores vem trabalhando durante todo esse ano a metodologia de avaliações, diagnósticos e simulados, para que nossos alunos tenham mais conhecimento quando forem fazer a Prova Brasil, mostrarmos a importância da atenção dos alunos no momento da prova, porque muita das vezes os alunos erram não por não terem conhecimento e sim por ficarem muito dispersos”.

Comentários