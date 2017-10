Prefeitura de Epitaciolândia realiza Oficina sobre “Saúde do Homem” com Agentes Comunitários

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta sexta (20), Oficina de Lançamento e capacitação do Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde e do Guia de Saúde do Homem para Agentes comunitários (ACS).

A Atividade aconteceu no Núcleo de Educação (antigo Centro Cultural Raimundo Nonato da Rocha), onde reuniu todos os agentes de saúde que durante toda a manhã e parte da tarde de sexta participaram do treinamento de qualificação, segundo a Coordenadora do Programa da Saúde do Homem Enfermeira Raí Meireles o objetivo é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e mortalidade desse público, e que os mesmos venham se sentir inserido nas ações e aos serviços da assistência integral á saúde, desde o acompanhamento do Pré-Natal da esposa até a procura pelo serviço de saúde para si próprio; pois esse é um dos receios dos homens.”

O Prefeito Tião Flores juntamente com a Secretaria de Saúde Terezinha Ribeiro vem se preocupando com o funcionamento dos Programas da Saúde e por isso vem realizando capacitações no intuito de qualificar mais ainda os profissionais para atender da melhor forma possível a população.

