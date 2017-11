Prefeitura de Epitaciolândia realiza palestra com idosos sobre o consumo do sal de ervas

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através de uma Ação do Programa Saúde do idoso, realizou na tarde desta segunda-feira (20) no Centro do Idoso, uma Palestra sobre o “Sal Consciente”, que é uma mistura com ervas que fazem bem á saúde. A Atividade contou com o apoio no Núcleo de Apoio á Saúde da Familia (NASF), Centro do Idoso (SEMCIAS) e a Fisioterapeuta Rosângela que faz parte da Saúde do Idoso.

Na ocasião os idosos ouviram atentamente ao depoimento da dona Evana Wink, esposa do seu Cláudio Wink, “que afirmou que mesmo acometido com nove AVC o esposo está bem e inclusive andando, pois foi necessário mudar radicalmente a alimentação”. A Dona Marlene também disse que “o sal consciente tem favorecido á saúde dela, pois a alimentação fica saudável e saborosa ao mesmo tempo”.

A Enfermeira Raneyre Lima ressaltou que “as ervas para fazer o Sal consciente têm muitas funções positivas na saúde e na qualidade de vida das pessoas que venham a utilizar e essa sensibilização é para que o sal consciente seja agregado para toda a família e não apenas ao idoso”.

A Coordenadora do Programa Saúde do Idoso, a Assistente Social Irana Castelo salientou que “o objetivo com essas atividades é realizar uma política de Atenção Integral a Saúde do Idoso, tendo como objetivo a promoção de saúde, qualidade de vida, assistência e reabilitação; sendo as principais metas: aprimorar, manter e recuperar a capacidade funcional, valorizando a independência física e mental da pessoa idosa, redescobrindo possibilidades de viver sua própria vida como também a fase do ciclo vital, com a melhor qualidade possível”.

Como PREPARAR o “Sal Consciente”

Coloque partes iguais de ervas secas:

Alecrim, Manjericão, Óregano, Salsinha, coentros, cebolinha, hortelã, louro e Sal grosso.

Colocar todos esses ingredientes (ou outras ervas) no liquidificador e bater; pode ser usado tanto no preparo de arroz, feijão e carnes, quanto na salada.

