Prefeitura de Epitaciolândia realiza Peça de Teatro sobre o Câncer de Próstata

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através do Programa Saúde do Idoso, em parceria com o NASF (Secretaria de Saúde), Centro do idoso (Secretaria de Assistência Social), realizou uma Peça de Teatro sobre o Câncer de próstata. A atividade aconteceu na tarde desta quarta-feira (23) no Centro do Idoso.

De forma bastante didática, as personagens abordaram sobre a importância da Prevenção do Câncer de Próstata e os fatores de risco, exames para diagnóstico e tratamento.

A Fisioterapeuta Rosângela Jerônimo ressaltou que “A idade é um fator de risco importante para esse tipo de câncer, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer como de outras doenças crônicas não-transmissíveis. Outros hábitos saudáveis são recomendados como fazer, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar”.

Nesta quinta (23) pela manhã, a Palestra sobre o Câncer de Próstata aconteceu no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e contou com a presença do Vice-Prefeito Raimundão.

