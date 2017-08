Prefeitura de Epitaciolândia recebe certidão negativa de débitos

O prefeito Tião Flores recebeu informação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de que as certidões negativas, que impediam o município de receber recursos do Governo Estadual e Federal, já estão liberadas. A notícia chegou na tarde desta segunda feira dia 21.

De acordo com Flores a partir de agora o município está apto para contrair qualquer tipo de investimento junto aos órgãos estadual e federal, possibilitando assim que a cidade continue avançando. “É importante que num momento tão difícil economicamente, nossa cidade encontre esta situação favorável em suas relações financeiras. Estamos desde o início do ano em busca desta documentação, que libera repasses dos governos para gerir e manter os serviços” destaca o prefeito.

Segundo Flores foram mais de 12 milhões de reais de dívidas renegociadas para que a prefeitura se tornasse apta a receber verbas através de convênios. “Durantes estes 7 meses travamos uma luta árdua para renegociar dividas de encargos sociais e precatórias deixadas pelas administrações anteriores, e hoje estamos felizes com essa notícia.” Flores recebeu a boa notícia durante uma coletiva com a imprensa local, ocasião em que falava da realização da Agro Fest 2017.

