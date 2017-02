Prefeitura de Epitaciolândia retira famílias de áreas alagadas

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Ação Social e o Secretário do Meio Ambiente fez a retirada de algumas famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas devido à cheia do Rio Acre.

Desde a tarde de ontem quinta feira dia 16 a Secretária Municipal de Assistência social Ana Paula Alencar juntamente com o Secretário de Meio Ambiente Ivan Lima, vem monitorando vários locais onde residem pessoas que vivem em área de constante risco neste período invernoso, já nas primeiras horas desta sexta a Prefeitura fez a retirada de famílias para o ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro onde permaneceram até que situação seja normalizada.

A Prefeitura está dando todo o apoio com o fornecimento de água potável e alimentação para os primeiros desabrigados pela cheia do Rio Acre. O Prefeito em exercício Raimundão está coordenando todas as ações diretas do Gabinete colocando a disposição da população toda a infra estrutura necessária para que todas as famílias atingidas sejam assistidas até que o nível do rio apresente sinais de vazante e as pessoas possam voltar para suas casas com segurança.

O Prefeito Tião Flores que está em Brasília em busca de recursos retorna neste Sábado para acompanhar a situação de perto.

Comentários