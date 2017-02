Prefeitura e Deracre vistoriam obras em ruas de Brasiléia

Da Assessoria

A Prefeita Fernanda Hassem, esteve na sexta-feira, 24, junto com o diretor do Deracre, Cristovam Moura, o secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, a deputada estadual Leila Galvão e os vereadores Zé Gabrielle, Rosivete, Edu e Rogério Pontes vistoriando as obras realizadas pelo Deracre nas principais ruas da cidade.

A ação faz parte da parceria do governo do Estado com a prefeitura, para revitalizar as ruas da cidade, inicialmente são 150 toneladas de massa asfáltica , esse material deve ser ampliado para que mais ruas sejam beneficiadas.

“Esse é compromisso do governador Tião Viana, de revitalizar a cidade de Brasiléia, temos esse compromisso com todos os municípios do Acre. Nossa equipe está trabalhando, e a intenção é ampliar essa ação. Nós estamos aqui por parte do Deracre, e a intenção é amplia, com apoio da deputada Leila Galvão, que tem sido uma guerreira atuante em prol da população do alto acre”, disse Cristovam Moura, diretor do Deracre.

A deputada Leila Galvão, falou sobre a importância da ação para o município.

“É importante reconhecer o esforço do governador Tião Viana, que assumiu um compromisso com a região do Alto Acre em ajudar a prefeitura nesse início de gestão. Nossa cidade está muito precária passando por momentos muito difíceis, a questão econômica poucos recursos e um débito deixando pela administração anterior, e mesmo com tudo isso a prefeita, Fernanda Hassem,tem se destacado e corrido atrás das parcerias”, Falou.

Fernanda Hassem, reforçou que a parceria com o governo Estado, é primordial para que as ações no município seja m executadas.

“Hoje estamos aqui vistoriando os trabalhos que estão sendo executados nas ruas de Brasiléia através de uma parceria primordial com o governo do Estado. O governador Tião Viana, tem se mostrado sensível na recuperação de Brasiléia, tanto na questão das nossas ruas, como da iluminação pública, e de outras obras estruturantes para o município. Nossa gestão está focada e determinada em trabalhar pelo bem da nossa cidade”, finalizou.

