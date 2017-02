Prefeitura e Governo fecham parceria para execução do Programa Quero Ler em Epitaciolândia

O Prefeito Tião Flores, se reuniu nesta quarta feira dia 09, com a Coordenadora do Núcleo de Educação Neide Lopes e o Sub Secretário Estadual de Educação Evaldo Viana e o Secretário Municipal de Educação Nonato Cruz, para tratar sobre o “Programa Quero Ler” em Epitaciolândia.

São 80 vagas para Alfabetizadores Bolsistas sendo: 38 vagas para Zona Urbana e 38 vagas para Zona rural, e mais 4 vagas para Coordenadores, o Prefeito se prontificou em firmar essa parceria que tem como objetivo erradicar o analfabetismo até o final de 2018. “Estamos inteiramente a disposição para firmar essa parceria e vamos dar total apoio para que esse programa, seja um sucesso pois quem sairá ganhando no final é a população” enfatizou o prefeito.

O programa Quero Ler é, na verdade, uma oportunidade de ouro para ampliar a oferta da EJA. Depois de alfabetizados, o caminho natural são os currículos escolares. Basicamente, o alvo são as pessoas acima de 15 anos de idade que não tiveram acesso à educação básica na idade adequada.

Por isso, o Quero Ler corresponde à Meta 9 do Plano Nacional de Educação, que é a alfabetização e o alfabetismo funcional de jovens e adultos. Pela Meta 9, a ideia é erradicar o analfabetismo no País até o fim da vigência do plano, em 2024.

No entanto, no Acre, com o apoio de professores e alfabetizadores voluntários, estima-se que o fim do analfabetismo seja possível em 2018.

As pessoas interessadas em ministrar aulas pelo programa, deveram buscar informações junto a secretária Municipal de Educação do Município de Epitaciolândia ou na Sede do Núcleo de Educação.

