Prefeitura e Iteracre realizam audiência pública sobre regulamentação fundiária no José Hassem

O Instituto de Terras do Acre (Iteracre) juntamente com a Prefeitura de Epitaciolândia realizaram nesta quarta, 17, audiência pública com os moradores do bairro José Hassem sobre o início dos trabalhos de regularização fundiária na comunidade. A audiência foi realizada no auditório da escola Raimunda da cunha Aires com a presença da comunidade em geral

Estiveram presentes ainda o Prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, Leila Galvão Deputada Estadual, o diretor-presidente do Iteracre, Nil Figueiredo, a Tabeliã do Cartório Dra. Valéria, representantes do Senador Jorge Viana e do Deputado Federal Léo de Brito, alem disso estiveram os vereadores Rubens, Preta e Kaki, o Diretor da Escola e representantes comunitários marcaram presença.

Para Nil Figueiredo Presidente do Iteracre, esse trabalho só está sendo feito por causa de uma parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia através do Prefeito Tião Flores. “Sem essa parceria seriam impossível fazer o levantamento fundiário em todos os Bairros” Frisou Nil Figueiredo.

“O Prefeito Tião Flores enfatizou a importância do título definitivo na valorização de terras em Epitaciolândia. “Estamos firmando uma parceria com o Governo do Estado através do Iteracre para garantir que todos possa ser dono de fato e direito de seu terreno.” Tião Flores garantiu ainda outros benefícios para o Bairro José Hassem como: Operação Tapa Buracos, Reformas da ponte dentre outros.

Comentários