Prefeitura e Senar capacitam 11 produtoras no Km 78

A Prefeitura de Brasiléia em parceria com o Senar, através da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira, 30, no km 78, o encerramento do curso de doces e salgado.

O curso teve a duração de 40 horas e capacitou 11 mulheres da zona rural, que agora terão através da parceria mais uma experiência, e foi ministrado pela instrutora Rosineide de Souza, que apresentou todos os seus conhecimentos na área.

A Prefeita Fernanda Hassem, a Secretária de Assistência Social Josiane Pimentel, a coordenadora técnica do Senar Ilcilene Andrade, e equipe fizeram parte do encerramento.

A aluna Elivânia Valentin, 17 anos falou da importância do curso.

“Eu aprendi diversas coisas e o curso foi muito importante, pois, vai me ajudar futuramente caso eu queira seguir essa carreira”, disse Elivânia.

A coordenadora técnica do Senar, Ilcilene Andrade, ressaltou o trabalhado feito pelas mulheres que receberam o curso.

”O Senar faz parte do sistema S, e para nos é muito importante ver os trabalho dessas mulheres, e os pratos produzidos por elas”, disse Ilcilene.

A Secretária de Assistência Social, Josiane Pimentel, falou da parceria.

“Muita satisfação em está participando do curso de doces e salgados, que é mais um, em parceria com o Senar. Chegar na comunidade e ver o resultado de uma semana de curso com tantos produtos, e variedade, é a maior satisfação. E mais em saber que elas terão uma nova alternativa de renda para ajudar suas famílias”, disse Josiane.

A Prefeita Fernanda Hassem falou da disponibilidade para ajudar na realização dos cursos.

“A Prefeitura está dando toda estrutura para que os cursos sejam realizados na zona rural. É muito importante que esse trabalho dê certo, pois, valoriza as mulheres dando mais possibilidade de trabalho, e isso é um dos compromisso de nossa gestão”, finalizou prefeita.

