Prefeitura entrega novos veículos para a agricultura através de emenda de Flaviano Melo

A Prefeita, Fernanda Hassem, entregou na terça-feira, 17, na Secretária de Agricultura dois veículos,um caminhão basculante e um trator com grade aradora proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Flaviano Melo em contrapartida com a Prefeitura de Brasiléia, no valor de R$ 390 mil que irá atender a demanda rural.

A entrega foi realizada na sede da secretária que hoje pode receber os produtores, sendo que no inicio da gestão os servidores não tinham um lugar decente para trabalhar. A solenidade foi bastante prestigiada por representantes das associações Wilson Pinheiro, Alegria do Carmo, Juscelino Kubitschek, União do Paraná, Porto Carlos, Tancredo Neves, Senador Kairala. São Luiz, e Lucho Genézio.

Ariel Almeida da Silva, falou em nome dos produtores e agradeceu o empenho da prefeita com a zona rural do município.

“ Esses equipamentos traz segurança para os produtores rurais do município quanto ao crescimento da produção de grãos e outros derivados agrícolas. A Prefeitura e o deputado Flaviano Melo tem demostrado essa visão de futuro para o crescimento da agricultura familiar no Acre, e no município de Brasiléia”, disse o produtor.

O Vereador Edu, também falou sobre mais essa ação da prefeitura.

“Isso é um investimento importante para o setor rural tendo em vista que existe a necessidade, e queremos parabenizar a prefeita Fernanda Hassem, pela dedicação na busca de recursos e pela aquisição desses equipamentos para o setor rural”, disse.

O secretário de Agricultura, Antônio Francisco, falou sobre a relevância dos novos equipamentos.

“É muito importante estar reforçando e organizando cada vez mais essa estrutura do município. Essa mudança para a produção agrícola rural no modelo de mecanização e essa estrutura só vem a contribuir com o preparo da terra, e também para o escoamento da produção. Hoje é um dia muito importante para Brasiléia, e quero frisar a participação do deputado Flaviano Melo, que alocou esse recurso e a prefeita que está entregando os equipamentos para que possamos ajudar cada vez mais, nossos produtores rurais”, disse.

Fernanda Hassem ressaltou a importância d. o trabalho realizado pela equipe da Agricultura no município

“Hoje eu fiquei muito feliz com a reunião de mais de 10 presidentes de associações para celebrar com a gente esse momento tão feliz para nossa gestão. Hoje nosso maior gargalo é equipamento, nos recebemos equipamentos quebrados tanto na saúde quanto na agricultura, obras , educação e hoje depois de 10 meses de muito trabalho, nos conseguimos arrumar muitas máquinas, essa entrega de equipamento para as comunidades, é essencial. Brasiléia tem hoje mais 1.400 quilômetros de ramais , metade da nossa população mora na área rural e tem uma necessidade muito grande de investimento do poder público. Só a prefeitura não consegue chegar mais através das emendas parlamentares sendo executadas com responsabilidade isso é muito possível”, falou

