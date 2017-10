Prefeitura inaugura ramal do Rubicom com dia de ação na comunidade

Após mais de 60 dias de trabalho intenso, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras concluiu os serviços de recuperação do Ramal do Rubicom, foram recuperados 60 quilômetros de ramais e construído 8 (oito) pontes de madeira.

O Ramal do Rubicom não passava por um serviço completo de melhorias a mais de 15 anos, e o Prefeito Tião Flores cumpriu um compromisso de campanha, e neste sábado dia 30, entregou para a comunidade não apenas um ramal, mais sim a realização de um sonho de todos.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Tião Flores e seu vice Raimundão, acompanhados do deputado federal Cesar Messias, deputados estaduais Manoel Moraes e Leila Galvão, vereadores Dino Castelo e Nego, secretários e assessores, presidentes de associações e comunidade em geral.

E para celebrar a reabertura do ramal a prefeitura levou até a comunidade o 3º Itinerante de Saúde com Atendimentos médicos, odontológicos, campanhas de vacinação, exames e testes rápidos, atendimentos do Programa Bolsa Família e atividades esportivas realizadas através da Secretaria Municipal de esportes e Cultura.

Veja a reportagem completa em vídeo:

