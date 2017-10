Prefeitura Inicia Serviços de Recuperação do Ramal do Prata

O Prefeito Exercício Raimundão visitou nesta quarta (04) os serviços de recuperação do Ramal do Prata, a prefeitura através de uma parceria com INCRA vai recuperar os ramais que dão acesso aos P.A,s (Projetos de Assentamentos) do Seringal Equador onde abrange diversas comunidades.

Segundo o Prefeito em exercício além desta frente de serviço a prefeitura também está com outra no ramal do Chora menino, onde uma equipe está concluindo os serviços de recuperação daquele ramal para garantir trafegabilidade no período de inverno que se aproxima.

Outro ponto que está sendo recuperado é o Ramal do Riozinho passando pela Comunidade do Porongaba, nesta localidade segundo o secretário de Obras e Serviços são mais de 65 km de ramal que estão sendo reabertos para dar acesso a várias famílias que ali residem.

