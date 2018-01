Prefeitura intensifica Operação Tapa Buracos em Epitaciolândia

Mesmo com as constantes chuvas, a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras vem realizando uma operação tapa buracos nas principais ruas da cidade. Neste primeiro momento o centro está sendo beneficiado com serviço de concretagem para garantir a boa trafegabilidade.

Na tarde desta terça feira dia 16, a prefeitura interditou a Rua Dom Júlio Matioli para realização dos serviços de recuperação do trecho em frente ao Centro de Saúde José Candido Mesquita que devido às fortes chuvas e o intenso tráfego de carretas ficou bastante deteriorado causando transtornos para os transeuntes.

O Prefeito Tião Flores está acompanhando de perto os serviços e garantiu que a operação vai continuar, mais cedo em entrevista nas rádios locais, Flores afirmou que neste ano de 2018 o foco será para a área urbana, sem deixar de dar o apoio ao produtor rural. “Vamos trabalhar com um foco especial para área urbana e sem sombra de dúvidas vamos deixar Epitaciolândia do jeito que a população almeja, porém vamos continuar dando também o apoio necessários para o homem do campo que é nossa sustentação. ” Concluiu o prefeito.

O Secretário de obras Marco Ribeiro falou dos serviços que estão sendo feitos e das dificuldades que estão enfrentando por causa das fortes chuvas. “Não estamos parados, estamos trabalhando muito para amenizar os problemas causados pelas chuvas, mais a população pode ter certeza que vamos fazer um bom trabalho para atender as reinvindicações de cada um, pois estamos aqui para trabalhar e mudar esse município”.

Veja a Reportagem em Vídeo:



