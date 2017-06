Prefeitura intensifica trabalho de recuperação do Ramal do 17

A Prefeita, Fernanda Hassem, esteve reunida, no Ramal do 17 com os produtores, na propriedade de João e Maria Antônia Reis para ouvir a comunidade.

A principal reinvindicação dos presentes foi a melhoria dos ramais, que após 4 anos de completo abandono agora voltam a receber melhorias. A prefeitura mesmo com todas as dificuldades está visitando e conversando com os produtores e pactuando como será o trabalho. Na reunião os produtores assumiram o compromisso de doar a madeira paras a pontes, e a piçarra.

João Alexandre, presidente da Associação falou do que representa para a comunidade essa conversa franca com a prefeita, Fernanda Hassem.

“A gente sempre quis ter uma reunião como essa, e agora estamos aqui com muita verdade podendo sonhar e acreditar nesse mudança. O que a gente puder fazer, será feito. Como era naqueles tempos antigos, que era tão bonito. Agora nos acreditamos”, disse.

Evaristo de Oliveira Lima, 63 anos, é um dos moradores mais antigos do local, e também participou da reunião.

“ Aqui nos vivemos muitas dificuldades. O motorista do ônibus escolar toma café na minha casa, e tem muita dificuldade em levar os alunos, as pontes estão muito velhas. Hoje é uma felicidade está com a prefeita, e saber que ela vai nos ajudar, e mudar esses ramais. Eu acredito e apoio”, falou.

Maria Antônia Reis, 66 anos, lembrou da força da mulher e a capacidade em resolver problemas.

“Eu não fiquei esperando, fui no secretário de Agricultura falei da nossa situação difícil e cobrei uma ação. Hoje eles estão na minha casa, conversando com a comunidade e já falando nas mudanças. Agora vai ser diferente”, disse.

O vereador Rosevet, muito conhecido na comunidade, foi um dos participantes da reunião.

“Nós estamos aqui para ajudar a prefeita no que for possível. É muito bom poder participar desse momento junto com a comunidade, que hoje conta com uma gestão comprometida, e que gosta de trabalhar”, falou.

O secretário de Agricultura, Antônio Francisco, falou do trabalho que está sendo realizado.

“Essa é uma determinação da nossa prefeita, ouvimos a comunidade e nossas equipes estão trabalhando começamos no ramal da Eletra e agora vamos intensificar o trabalho no ramal do 17”, disse o secretário.

“A nossa gestão está ouvindo a comunidade e agindo para melhorar, e dar mais qualidade de vida. As ações serão realizadas dentro de um cronograma, e dando prioridade para aqueles ramais com transporte escolar e produção, finalizou a prefeita Fernanda Hassem.

