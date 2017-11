Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 36/2017 Processo Administrativo nº 064/2017

A Prefeitura Municipal de Brasileia – Acre, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, conforme informações a seguir:

OBJETO: Aquisição de caminhão basculante para o município de Brasileia/AC, fruto do Convênio nº 329/DPCN/2016.

Data de abertura: 28 de novembro de 2017, ás 09h00min.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e sexta-feira de 07h00min as 13h00min, no período de 13 a 27 de novembro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Prefeito Rolando Moreira, nº 198 – Centro. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ e mídias digitais portáteis. O edital poderá ainda ser baixado no endereço eletrônico: www.brasileia.ac.gov.br/licitacoes.

Brasiléia/AC, 10 de novembro de 2017.

Missias Arthur Anthunes – Pregoeiro.

