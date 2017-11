PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – ACRE

Aviso de Licitação

Pregão Presencial – SRP nº 41/2017

Processo Administrativo nº 071/2017

A Prefeitura Municipal de Brasileia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que estará realizando licitação, conforme informações a seguir:

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para contratação sob demanda de Pessoa Física ou Jurídica para locação de 02 (dois) veículos tipo carro pipa, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras.

Data de Abertura: 04 de dezembro de 2017, ás 09h00min.

Período de retirada do edital: De 21 de novembro a 1 de dezembro de 2017.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, durante os dias e horários de expediente, sendo de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min e sexta-feira de 07h00min às 13h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Prefeito Rolando Moreira, nº 198 – Centro. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ e mídias digitais portáteis. O Edital poderá ser adquirido também através do endereço eletrônico: www.brasileia.ac.gov.br/licitacoes.

Brasiléia/AC, 20 de novembro de 2017.

Missias Arthur – Pregoeiro.

