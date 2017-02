Prefeitura Municipal de Brasiléia – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2017

Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interino, inscrita no CNPJ sob nº 04.508.933/0001- 45, com sede e foro nesta cidade de Brasileia, na Av. Prefeito Rolando Moreira, Nº 198, Centro, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sito na Avenida Rui Lino nº 340, Bairro Centro, CONVOCA os abaixo Concursados de acordo com o Resultado Final do Edital do Concurso Público nº 001/2015, munidos da documentação de acordo com o exigido no Edital e a documentação complementar como Carteira de Trabalho, uma foto 3×4, (cópia), PIS/PASEP, CPF, CI/RG, Titulo de Eleitor, Certidão de Nascimento/Casamento, Alistamento Militar, Carteira de Vacina, Comprovante de Endereço, a serem entregues na Secretaria Municipal de Administração, até o dia 08 de fevereiro de 2017, para o cargo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Marcus Anibal Olive de Moraes; ASSESSOR(A) JURÍDICO(A): Thais Vieira Lopes Batista.

Publique-se

Brasiléia – Acre, 01 de fevereiro de 2017.

Secretaria Municipal de Administração.

