Prefeitura Municipal de Brasiléia – Reabertura de Licitação

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial às empresas que adquiriram o Edital do Pregão Presencial SRP nº 041/2017, que devido a alterações no Edital do referido certame, que estava suspenso, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, conforme exposto abaixo:

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para contratação sob demanda de Pessoa Física ou Jurídica para locação de 02 (dois) veículos tipo carro pipa, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras.

ABERTURA: 29 de dezembro de 2017

HORÁRIO: 07:00 horas.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Avenida Prefeito Rolando Moreira, nº 198 – Centro – Brasiléia – Acre.

O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia do dia 18 a 28 de dezembro de 2017, de 07h00min as 12h00min e de 14h00min as 17h00min.

Brasiléia – Acre, 15 de dezembro de 2017.

Missias Arthur – Pregoeiro.

