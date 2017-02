C O M U N I C A D O

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Educação comunica a todos os pais ou responsáveis por de alunos matriculados na Rede de Ensino Municipal, que aulas para o Ano Letivo de 2017, terão início no dia 06 de março do corrente ano para a zona Urbana e na Zona Rural as aulas iniciarão no começo do Mês de Abril.

Atenciosamente;

Raimundo Nonato Cruz

Secretário Municipal de Educação

