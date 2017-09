Convite

O Prefeito Tião Flores e o vice Raimundão tem a honra de convidar Vossa Senhoria, para participar da elaboração do Plano Plurianual Participativo – PPA a realizar-se no dia 19/09 com a participação da População da Zona Urbana. E 22/09/2017 com a população da Zona Urbana.

A partir das 08h no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Epitaciolândia.

Sua Presença é de fundamental importância para o desenvolvimento de nosso município.

Atenciosamente;

Tião Flores

Prefeito

