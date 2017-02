Prefeitura oferece Curso de Formação Intensiva para Gestores, Professores e Técnicos da Educação em Epitaciolândia

No dia 09, a Secretaria Municipal de Educação promoveu no SINTEAC de Epitaciolândia, a palestra AUTORRESPONSABILIDADE/INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, com gestores, coordenadores pedagógicos e equipe da SEMED, onde Denise Moreira (Porto Velho), conduziu a palestra de coaching. “Para ela somente será possível oferecer uma educação cada vez de melhor qualidade às nossas crianças, se a equipe técnica da SEMED , equipes gestoras e demais profissionais em educação estiverem em um constante processo de formação e mudança comportamental.”

Para o coordenador de Ensino Professor Valdemir da Silva, o empenho e disponibilidade de todos é primordial para que seja oferecida às crianças uma aprendizagem significativa. O secretário de Educação de Epitaciolândia, Nonato Cruz, no pronunciamento de abertura, enfatizou que estará sempre disposto à colaborar com as ações que tenham como objetivo a melhoria do ensino.

Na manhã da segunda-feira, 13, a coordenadora de Educação Infantil, professora Rosa Maria e o Coordenador de Ensino, professor Valdemir da Silva, estiveram reunidos com as gestoras da Educação Infantil de Epitaciolândia, dialogando sobre o trabalho com as crianças e firmando data para a formação dos profissionais.

A coordenadora de Educação Infantil, Rosa Maria, relata que esta muito otimista, pois percebe a equipe cheia de entusiasmo e, somente uma equipe entusiasmada é capaz fazer um trabalho significativo.

Na manhã do dia 15 de fevereiro, no SINTEAC de Epitaciolândia, aconteceu o encontro da equipe técnica da SEMED com gestores e coordenadores das escolas do Ensino Fundamental, onde discutiram sobre a importância do alinhamento dos trabalhos e firmaram a agenda das atividades com os professores.

Foi tratado ainda sobre a importância e a necessidade de que as escolas trabalham em sintonia, daí, a necessidade do alinhamento de conteúdos e de que aconteçam os encontros periódicos para o planejamento coletivo das ações, pois assim, seguramente, será oferecido uma educação de melhor qualidade com melhores resultados.

No dia 16 de fevereiro, na Igreja Batista Filadélfia de Epitaciolândia, foi ministrada outra palestra COACHING AUTORRESPONSABILIDADE, para os profissionais da Educação Infantil de Epitaciolândia, com a professora Goreth Bibiano, que também é integrante da equipe técnica da SEMED.

Para a Coordenadora abordar esse tema com os educadores é sem dúvidas, algo extremamente necessário, haja vista, entendermos que investir na formação que provoca a mudança de crenças comportamentais resultará em melhores resultados em todas as áreas de nossas vidas e, somente mudando de comportamento poderemos contribuir para a transformação da sociedade, pois ninguém ensina o que não sabe. – disse ela.

No dia 20 de fevereiro, no SINTEAC de Epitaciolândia, aconteceu a formação ” QUEM É A CRIANÇA E DO QUE ELA GOSTA? ”

Esteve presente, todos os profissionais da Educação Infantil, e o coordenador de Ensino de Epitaciolândia, no encontro foi abordado a importância da formação bem como da participação de todos que trabalham nas escolas de Educação Infantil. “Entendemos que na escola, todos são educadores, daí a necessidade de compreender quem é a criança e do que ela gosta.

No dia 21 de fevereiro, os professores, coordenadores e gestores da Educação Infantil de Epitaciolândia, se reuniram juntamente com a equipe técnica da SEMED, para repensar os espaços e atividades oferecidas às crianças, tendo como referência o que foi abordado na recente formação. Os profissionais, seguirão se encontrando no decorrer da semana, para também planejar as atividades de acolhimento para a chegada das crianças que está prevista para o dia 06 de março..

