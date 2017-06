Prefeitura realiza 1ª Conferencia de Saúde das Mulheres em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde realizou nesta sexta feira dia 09 de Junho a 1º Conferencia de Saúde das Mulheres que teve como tema “Saúde das mulheres, desafios para Integralidade com Equidade”. O Evento aconteceu no Buffet Art eventos, com abertura as 8h indo até o período da tarde.

Estiveram presentes, o Prefeito em exercício Raimundão, a Primeira Dama Sandra Flores, Terezinha Ribeiro Flores Secretária Municipal de Saúde, representantes do Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretários Municipais e assessores, a deputada Leila Galvão não pode estar presente mais enviou a Professora Luz Marina que a representou, além disso, participaram da Conferencia as mulheres do Centro de referencia do Idoso e convidados.

Após a abertura feita pela Secretária Municipal de Saúde, em seu discurso o Prefeito em exercício falou da importância da conferência onde devem ser construídos programas mais eficazes de saúde para as mulheres, “Sabemos das necessidades de investir mais e mais em programas que possa assegurar o direito a todas as mulheres de ter saúde com qualidade” encerrou Raimundão desejando boa conferência a todos.

Na seqüência foram realizadas palestra com três temas que aborda os eixos sobre a importância da saúde para as mulheres.

Tema I: O Papel do Estado no desenvolvimento sócio econômico e

ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres.

Palestrante Professª. Caroline Graça Parente

Tema II: O Mundo do trabalho e suas conseqüências na vida e na

saúde das mulheres.

Palestrante Professª. Caroline Graça Parente

Tema III: Vulnerabilidade e eqüidade na vida e na saúde das

mulheres.

Palestrante Mestre Adônidas Feitosa Rodrigues Junior

Foram discutidos quatro eixos de onde saiu às diretrizes para a conferência estadual, na ocasião foram escolhido os delegados que irão representar o município de Epitaciolândia bem como defender as propostas escolhidas nesta 1ª Conferencia de saúde para as Mulheres.

