Prefeitura realiza 2º Mutirão com mais de 250 exames de ultrassonografias em Epitaciolândia

Da Assessoria

A prefeitura de Epitaciolândia através da secretária de saúde, realizou o 2º mutirão de exames de ultrassonografias, mais de 250 exames realizados nos dias 24,25 e 26 de janeiro, nas áreas de Abdômen Total, Mama, Obstétrica, Próstata, Região Cervical, Rins, Vias Urinárias, Tireoide e Transvaginal. Os pacientes que foram atendidos com os exames, realizaram consulta e agendamento com antecedência nas unidades de saúde.

Para o prefeito Tião Flores, “a saúde é uma de nossas prioridades, no ano de 2017 tivemos muitos avanços, foram mais de 1.950,000,00 em emendas parlamentares, investimos em reformas de unidades de saúde, aquisição de equipamentos, veículos, abastecemos com mais de 70 itens a farmácia básica, esse ano vamos ampliar nossas ações ainda mais, já oferecemos mais de 550 ultrassonografias em 2 mutirões, esses exames vão acontecer periodicamente, evitando assim, que as pessoas precisem se deslocar de nossa cidade para Rio Branco para realizar esses procedimentos”.

Para os pacientes atendidos “a prefeitura está de parabéns, pois agora não precisamos mais pagar caro para fazer um exame desse em uma clínica particular, ou mesmo esperar por meses para realizar em Rio Branco, além de ser próximo de casa o resultado sai na hora”.

Após a realização dos exames as pessoas recebiam os laudos na hora podendo iniciar os devidos tratamentos caso fosse necessário.

Veja a reportagem em vídeo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp



Comentários