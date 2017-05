Prefeitura realiza ação de arborização nas margens da BR-317

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou na terça-feira, 09, as margens da BR-317, o plantio de mudas de ipê e lanterneiras.

Com a chegada do verão, o já típico clima quente do estado do Acre agrava-se ainda mais, no nosso município não é diferente, nossas ruas se enchem de poeira, as arvores secam por conta do calor, e ainda tem as frequentes queimadas nas laterais da BR.

O Secretário de municipal de Meio Ambiente, Jonas Bandeira, e a prefeita Fernanda Hassem, em parceria com o governo do estado do Acre, estão plantando 200 mudas, que foram doadas pelo Estado, de ipês e lanterneiras, que são plantas longevas e que além de renovar o nosso oxigênio irão embelezar nossa querida cidade.

“Nós já estamos com o planejamento de arborizar não só as margens da BR, mas de todos os bairros. Inicialmente iremos escolher uma rua de cada bairro para incluir no projeto de arborização, e assim ir deixando nossa cidade mais bonita. A comunidade é de suma importância nesta ação, pois são eles que irão nos ajudar a cuidar dessas mudas”, ressaltou o secretário municipal de Meio Ambiente, Jonas Bandeira.

Uma turma de 26 alunos da escola Socorro Frota participou do plantio das mudas. O professor Odailson da Silva Freitas, falou da importância da ação.

“Isso é muito importante para que os alunos possam aprender a preservar a natureza, conservar o meio ambiente e do processo de embelezamento da nossa cidade,” disse o professor.

