Prefeitura realiza Ação de Vacinação na Rua Pará no Bairro Fontinele de Castro

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou nesta terça-feira (14) uma Ação de atendimento no Bairro Fontinele de Castro na Rua Pará que atendeu 50 pessoas. A cobertura de atendimento do Bairro é na Unidade de Saúde José Francisco do Nascimento no Bairro José Hassem.

A agente de Saúde Altina de Araújo responsável pela área falou “que o objetivo com a ação é fazer uma busca ativa para vacinação, mais também trabalhando a questão da saúde bucal, testes rápidos, atendimento médico e como chegou no período invernoso a Equipe da Unidade também realizou a conscientização sobre a Dengue e uma grande preocupação é que os pais ou responsáveis levem a unidade de saúde, as crianças entre 9 a 13 anos para a Vacinação do HPV contra o Câncer do Colo de útero”.

A Coordenadora da Unidade José Francisco, a Enfermeira Geovana de Oliveira disse “que é importante essa atenção com as famílias na prevenção das doenças através da vacinação e como o bairro Fontinele de Castro fica á certa distância da Unidade de Saúde, pensou-se na ideia de uma manhã de Ação no Bairro para que possam imunizar o maior número de pessoas possíveis”.

A moradora do Bairro, dona Zélia Lima disse “que está grata pela ação e que assim facilitou para que ela, mesmo trabalhando três períodos e com filhos pequenos, consiga realizar o acompanhamento da Carteira de Vacinação e ressaltou ”que a equipe da Saúde está de Parabéns”.

Comentários