Prefeitura realiza Audiência Pública para elaboração do Plano Plurianual 2018-2021

Com foco em todos os setores e serviços prestados no município e visando melhorar a qualidade de vida da população, a administração municipal realizou na manhã da sexta (22), uma audiência pública objetivando a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o período 2018-2021 voltado para a Zona Rural do município de Epitaciolândia.

Previsto na Constituição Federal, o PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública, organizando as ações do governo em programas de bens e serviços para a população.

Para o Prefeito Tião Flores o objetivo de fazer a audiência em dois momentos para que agindo assim, saísse um plano uniforme, ouvindo e apontando de fato cada demanda que deverão se transformar em metas e prioridades de investimentos para o próximo quadriênio 2018 a 2021.

Para o vice prefeito Raimundão, é bom ouvir cada classe para que possa fazer um plano exequível, ou seja, um plano que possa ser executado atendendo assim os anseios das comunidades tanto Urbana quanto Rural.

Para a Dona Devanir V. da Silva Presidente da Associação do Pólo da Estrada Velha, poder opinar e participar no planejamento dos projetos e investimentos é uma forma de fazer com que a voz da produtor rural ser ouvida, pois só eles sabem de quais investimentos precisam para poder ter uma melhor qualidade de vida.

