Prefeitura realiza cadastramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Ação Social está realizando á inclusão cadastral do BPC e de suas famílias no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.

A Coordenadora do Programa Bolsa Família Ornilce França alertou “que o não comparecimento do beneficiário implicará no Bloqueio do benefício, e que o cadastro está sendo realizado na Secretaria de Assistência Social em frente à Praça 28 de Abril nos horários de 07hrs á 12hrs e das 14 ás 17hrs; e é necessário comprovante de residência e documentos de identificação pessoal e da família”.

O Benefício de Prestação Continuada garante um salário mínimo mensal ao idoso de 65 anos ou mais, ou á pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário-mínimo vigente.

A Secretária de Assistência Social Ana Paula Alencar ressaltou “que os inscritos além de manter o BPC, podem ter acesso a vários outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica e a Carteira do idoso, que inclusive já têm idosos recebendo e á procura tem aumentado cada vez mais para adquirir a Carteira.”

Comentários