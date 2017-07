Prefeitura realiza campanha contra as Hepatites Virais em Epitaciolândia

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou nesta sexta-feira o Lançamento da Campanha de Prevenção e combate as Hepatites Virais; pois em todo o mundo dia 28 de julho é comemorado o Dia Mundial de Luta Contra a doença. A atividade aconteceu no Centro de Saúde José Cândido de Mesquita, contou com a presença do Prefeito Tião Flores, representantes do Corpo de bombeiros e Exército brasileiro; onde aconteceram palestras, realização de testes rápidos para detectação dos vírus da hepatite B, hepatite C e também HIV.

Os testes rápidos e vacinação também aconteceram nas unidades de saúde dos bairros, na Empresa Ronsy, como também a Equipe da Saúde e vigilância Sanitária visitaram Salões de Beleza e tatuagem, no intuito de alertar e orientar para a prevenção contra a Hepatite.\

O Prefeito Tião Flores salientou que imunizar é o objetivo principal. “É uma campanha que visa imunizar a população e estamos convidando todos para que participem fazendo os testes, estamos oferecendo a estrutura necessária para a realização dos testes; já fizemos a campanha de imunização da H1N1 e atingimos 90,4% e é um desafio que a Prefeitura tem através da secretaria de saúde de imunizarmos nossos munícipes contra doenças virais”. Finalizou o prefeito agradecendo a todos os Técnicos da saúde pelo esforço e desempenho.

A Secretária de Saúde Tereza Ribeiro falou do empenho dos funcionários para alcançar seus objetivos na campanha: “Agradeço ao Prefeito e nossos técnicos de saúde que não tem medido esforços para que o atendimento chegue à população e a ofertas desses serviços estão em todas as unidades e com equipes volantes, pedimos que a população procure a Unidade de Saúde do seu bairro para fazer o teste rápido e receber a vacina.”

Veja a reportagem em vídeo.

A doença

As hepatites virais são doenças causadas mais comumente pelos vírus A, B, C ou D, que provocam inflamação no fígado. São silenciosas, pois nem sempre apresentam sintomas. Além disso, têm grande importância pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e evolução para formas crônicas, podendo levar à cirrose e ao câncer de fígado.

A maioria das hepatites não apresenta sintomas ou então, apresentam sintomas como febre; mal estar; desânimo; dores musculares; icterícia (conhecida popularmente como amarelão); urina avermelhada e fezes claras, podendo evoluir para cirrose e até a morte da pessoa contaminada.

Comentários