Prefeitura realiza campanha em alusão ao Novembro Azul em Brasileia

Ascom/Brasiléia - Acre

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde, realizou na segunda-feira, 27, na unidade de Saúde, Fernando Azevedo Correia, atividades dedicadas à saúde do homem, em alusão ao Novembro Azul.

Essa ação é voltada para a campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A atividade realizada fora do horário de expediente da unidade de saúde contou com atendimento médico, atendimento de enfermagem, consulta odontológica, aferição do PA, vacinação, testes rápidos para sífilis, HB, HCV, e HIV, solicitações de exames, orientações e ações preventivas.

Pastor William Cruz, morador da zona urbana de Brasiléia falou da importância de se cuidar da saúde física. “Esta atividade é muito importante para nos homens, que muitas vezes temos aquele tabu de não irmos ao médico, mesmo sabendo que é muito importante cuidar de nossa saúde física”, disse.

Anacleto Maciel, mora no km 59 na Reserva Extrativista, e falou do trabalho feito pela nova gestão. “Fico muito feliz em receber esse atendimento aqui na cidade, pois, há alguns meses atrás a Prefeita realizou um itinerante na zona rural, em minha residência na reserva que atendeu mais de 400 pessoas, então hoje o município de Brasiléia no meu ponto de vista está de parabéns”, disse.

O Secretário de Saúde, Francisco Borges, falou do trabalho realizado pela equipe. “Uma ação importante voltada aos homens, e sabemos da resistência em buscar a prevenção, mais estamos conseguindo levar a esses homens a importância de se prevenir”, falou.

A Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, falou sobre a ação realizada. “Hoje é um dia muito importante para nossa gestão, onde tivemos essa atividade relativa a alusão do novembro azul, e desafiamos nossa esquipe para que fizéssemos uma ação voltada para os homens, pois, a prevenção ela é continua e temos que está procurando o tratamento sempre, e nesse dia foi exclusivamente a eles, onde fizemos em um horário diferente e alternativo para facilitar. Estou muito orgulhosa com a equipe, e com a quantidade de homens da cidade e da zona rural”, finalizou a Prefeita.

