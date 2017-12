Prefeitura realiza Confraternização do Centro do Idoso

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou na última quarta-feira (20) a Confraternização com jantar dançante do Centro dos idosos na Art Eventos que reuniu 200 idosos.

A Atividade contou com a presença do Prefeito Tião Flores acompanhado da 1° Dama Sandra Costa, Vice-Prefeito Raimundão e a sua esposa Maria Paulino, Secretária de Assistência Social Ana Paula Alencar, Secretária de Saúde Tereza Ribeiro, Secretário de Meio Ambiente Ivam Lima, Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, Vereadora Lucimar Souza e Vereador Rúbenslei Rodrigues.

Com o objetivo de promover a integração e confraternização de final de ano, o último Baile de 2017 do Centro de Referência, foi uma atividade marcada por muita alegria, boas conversas, danças e ainda uma bela apresentação musical do Coral do Centro do Idoso oferecida ao Prefeito Tião Flores em agradecimento pela atenção que a Gestão vem dando as pessoas da terceira idade.

O Prefeito Tião Flores ressaltou “que desde o inicio da gestão as atividades foram itensificadas para a melhor idade em agradecimento em tudo que eles contribuíram para o desenvolvimento do municipio, tanto é que Epitaciolândia recebeu em Brasília uma Premiação á nivel Nacional em Experiência Exitosa na Politica da Saúde do Idoso”.

A Secretária de Assistência Social Ana Paula Alencar disse “que sempre que participou das atividades com o grupo da melhor idade sentiu-se renovada, com muita alegria e ácima de tudo disposição e agradeceu o apoio do Prefeito na realização das atividades”.

A Coordenadora do Centro do Idoso Suellem Lima, “agradeceu o apoio do Prefeito Tião Flores pelo suporte que foi disponizabilizado ao Grupo desde o inicio da Gestão e aos idosos que não mediram esforços para participar das atividades”.

Veja Álbum e fotos: na Pagina da Prefeitura: https://www.facebook.com/municipioepitaciolandia

