Prefeitura realiza dia “D” de multivacinação em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica – VE realizou neste sábado dia 16, (Dia “D” de Vacinação) uma caminhada para chamar a atenção da população em geral para a importância de vacinar seus filhos de 0 a 15 anos de idade, participaram do evento o Vice Prefeito Raimundão, a Secretaria Municipal de saúde Terezinha Ribeiro Flores, Técnicos de Saúde, e além disso contou com apoio do pessoal do DETRAN-

AC.

Para Raimundão vice-prefeito, é um ato pequeno mais de grande importância, pois tem como objetivo chamar a atenção de toda população para que levem seus filhos de 0 a 15 anos para vacinar. ”A prefeitura está fazendo sua parte e contamos com a população para que levem seus filhos e atualizem suas carteiras de vacinação para que assim possamos garantir uma saúde melhor para todos”.

Já a Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores fez um apelo. “Pedimos que levem seus filhos para serem vacinados, pois assim através da imunização iremos evitar diversas doenças que podem causar inúmeros prejuízos para saúde das pessoas por falta da vacina.”

A coordenadora de vigilância epidemiológica enfermeira Dayane, aproveitou para pedir a todos que levem sues filhos nos postos hoje no dia “D” e também nos outros dias para que todos sejam vacinados e fique em dia com a carteirinha de vacinação atualizada.

Vale lembrar que as vacinas continuaram disponíveis em todas as unidades de saúde do município até o dia 22 deste mês.

Comentários