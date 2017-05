Prefeitura realiza grande festa para a mães no centro de Brasiléia

Alexandre Lima

Uma festa que muito tempo não era realizada no centro da cidade de Brasiléia, foi resgatada na noite desta sexta-feira, dia 12, quando a prefeitura de Brasiléia, através de gestora Fernanda Hassem (PT), seus secretários e demais apoiadores, dedicaram as mães do Município.

A praça Ugo Poli recebeu poetas, apresentações musicais, barracas com artesanatos, comidas típicas, canto do desapego, da beleza, pula-pula para crianças, além dos sorteios de mimos às mães presentes. O grande momento ficou para os prêmios especiais; uma geladeira, fogão e máquina de lavar roupa.

Além da prefeita, secretários municipais, vereadores, deputada e convidados, todos puderam participar de uma pequena benção oferecida por representantes da Igreja Católica e Assembleia de Deus.

“Estou muito feliz, junto com minha equipe que não mediram esforços para que esse dia fosse especial para as mães de Brasiléia que vieram para a praça Ugo Poli. Esse momento só foi possível ao apoio de várias pessoas que contribuíram com doações para que acontecesse. Ser mãe é um momento único e inexplicável, um amor incondicional e sempre digo, os filhos precisam valorizar as mães e estaremos apoiando esses momentos de cultura em nosso município”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

Já a deputada Leila Galvão, que esteve junto com vereadores do município, destacou que o esforço da prefeita para realizar esse evento dedicado às mães. “Fico feliz em participar desse momento dedicado às mães de Brasileia, resgatando esses momentos de cidadania com responsabilidade. Quero parabenizar Fernanda Hassem como mãe e gestora e estendo à todas as mães acreanas pelo seu dia”, destacou a parlamentar.

Segundo a senhora Deusa Pereira de Araújo, “Eu me sinto muito feliz por ser mãe, por ser filha de Brasiléia e gosto muito dessas atividades. Brasiléia precisava muito desse toque feminino e estou aqui com meus netos para agradecer a prefeita por ter feito esse evento para nós. Estou muito feliz”, finalizou.

Veja vídeo reportagem com Jane Vasconcelos e Marcus José.

