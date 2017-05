Prefeitura realiza mais uma edição cultural na Praça com Expressão Jovem

A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com o Governo do Estado, através da Assessoria Especial de Juventude, realizou domingo, 28, na Praça Hugo Poli mais uma edição do Domingo na Praça, desta vez casada com a programação do Expressão Jovem que reuniu os municípios de Assis Brasil, Xapuri e Brasiléia.

A programação começou às 15h e foi até a noite, com diversas apresentação entre elas dança, teatro, hip hop, apresentação de capoeira, skate, show de calouros, grafitagem, batalha de MCs, comidas típicas, campeonato de Jiu-Jitsu, apresentação das Fanfarras Banznnini de Assis Brasil e Banpek de Brasiléia, além de atividades recreativas para as crianças.

Objetivo do Domingo na Praça e do Expressão Jovem, é realizar atividades culturais e esportivas para a população com atividades feitas pelos jovens para que haja a troca de experiências, e desta forma criar um intercâmbio entre os municípios.

A Prefeita Fernanda Hassem, tem grande preocupação com os jovens de Brasiléia para que não entre no mundo das drogas e da marginalidade, e as atividades culturais fortalecem o combate a violência e as drogas.

“É um momento especial essa atividade realizada pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Brasiléia, essa atividade proporciona momentos especiais para a juventude com uma diversidade cultural e a comunidade aceitou nosso convite. Isso tira os jovens do mundo das drogas, é uma ação de combate a violência e cuidado do nosso povo, e da nossa juventude”, disse a Prefeita Fernanda Hassem.

O Assessor Especial de Juventude do Acre, Weverton Matias, disse que é um momento muito importante para a juventude.

“A orientação do Governador Tião Viana, é que o Expressão Jovem percorra os 22 municípios do estado. E hoje estamos muito felizes aqui em Brasiléia, é a maior edição do Expressão Jovem no interior com apoio total da Prefeitura na realização, e só temos que agradecer a Prefeita, Fernanda Assem”, disse.

