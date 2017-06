Prefeitura realiza Plantio de mudas no Igarapé Encrenca

Da: Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Meio Ambiente realizou nesta quarta-feira 07 de junho, uma ação de conscientização com o plantio de mudas as margens do igarapé Encrenca, que contou com a participação do Centro dos Idosos e alunos da Escola Belo Porvir, essa ação faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, que iniciou na Segunda-feira dia 05, com Caminhada na Av. Santos Drummond, Plantio de mudas na Praça do Bairro Aeroporto, além de Palestras nas escolas.

O Vice-Prefeito Raimundão ressaltou a importância da conscientização em relação ao meio ambiente e da preservação dos rios e igarapés. “Aqui é onde ocorre a captação de água que abastece Epitaciolândia e conscientizamos hoje um grupo de jovens e idosos, que passam a ser multiplicadores, isso vai ter um efeito na vida deles e conseqüentemente da família e dos amigos, pois precisamos deixar paras futuras gerações um meio ambiente equilibrado”, e essa é a função da Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente.

O Secretário de Meio Ambiente Ivan Lima falou da ação e disse que essa é uma atitude de conservação ambiental. “Essa semana é de tomada de atitudes para conservação ambiental, por isso escolhemos essa área nas margens do Igarapé Encrenca, que é um igarapé que está sofrendo bastante degradação por causa das ações desordenadas do homem, tanto como deposito de lixo e resíduos em seus córregos, quanto na devastação da mata ciliar, que são nossos buritizais e outras arvores que fazem parte da vegetação nativa. Por isso, nos propusemos a fazer esse plantio para que futuramente essas mudas cresçam e garantam a qualidade ambiental do local”. Destacou Ivan Lima.

