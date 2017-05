Prefeitura realiza saúde itinerante no assentamento Porto Carlos

A Prefeita, Fernanda Hassem, esteve no sábado, 13, no assentamento Porto Carlos, no km 67 na sede da igreja Assembléia de Deus onde foi realizada em parceria com os pastores Darci e Maria das Dores Gonçalves, uma festa para as mães com sorteio de vários brindes para as mães presentes.

A prefeitura através da equipe da secretária de Saúde realizou o itinerante com atendimento médico, realização de teste rápido, vacinação para adultos e crianças, coleta de PCCU, verificação de pressão, entrega de cloro, palestra de saúde bucal e entrega de kits.

O secretário de Saúde, Borges Pacifico , falou sobre a importância da ação.

“Esse é o primeiro itinerante que estamos realizando, e começamos atendendo as mulheres. É muito importante esse tipo de ação que leva atendimento a comunidades mais distantes”, falou.

Além disso foram oferecidas outra atividades como recreação para as crianças pela equipe do CRAS, dia da beleza comcorte de cabelo pela equipe da secretaria de Assistência Social. Desde o inicio do ano que essa ação está sendo planejada pela pastora Maria das Dores de Lima Pereira, que procurou a prefeitura para fazer a parceria.

“Hoje é uma dia muito feliz para todas nos aqui da comunidade. Essa festa além de comemorar o dia das mães com a ajuda da prefeitura, nossas mulheres estão participando de um dia de beleza, as crianças se divertindo e ainda temos o atendimento médico”, disse.

“É um momento importante a prefeitura chegando nas comunidades com atendimento de saúde, oferecendo serviços para as mulheres em comemoração ao dia das mães então quero parabenizar pelo dia das mães, e com certeza teremos muitos investimentos ainda para Brasiléia crescer e se desenvolver”, disse a deputada estadual Leila Galvão

A Prefeita, Fernanda Hassem, falou sobre a importância da parceria com a comunidade para a realização das atividades.

“Uma festa especial em comemoração ao dia das mães, em parceria com a igreja Assembléia de Deus, aqui do assentamento Porto Carlos km 67, além da festa realizamos o primeiro itinerante com diversos atendimentos para as mães e a comunidade em geral. Vimos aqui, pessoas que vieram de diversas comunidades para serem atendidas, temos problemas mais estamos realizando ações para levar atendimento onde as pessoas mais precisam. E Estamos encarando os problemas de frente, temos ruas e temos ramais pra fazer mais estamos enfrentando as dificuldades de frente, e com muito trabalho”, finalizou.

Comentários