Prefeitura realizará o 1º encontro com empresários de Assis Brasil

Encontro será dividido em duas etapas, que acontecerão durante os dias 01 e 02 de Junho

A prefeitura de Assis Brasil, promoverá na Câmara Municipal de Vereadores, na Quinta-Feira, dia 1º de Junho, às 19:00hs, um Encontro inédito com todos os empresários locais, para tratar sobre o desenvolvimento do setor empresarial, bem como estreitar vínculos para gerar renda e emprego no município. Confira abaixo, as pautas a serem abordadas:

Já no dia 02, haverá o Encontro Internacional Sobre Comércio Exterior, que também acontecerá na Casa Legislativa, a partir das 08:00hs da manhã, conforme programação abaixo.

Vale destacar que, desde que assumiu a gestão, o Prefeito, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB), visitou uma série instituições públicas e privadas, especializadas no ramo do comércio, visando firmar parceria para a realização desse Encontro. Dentre os órgãos visitados por Zum, que firmaram parceria e estarão presentes durante o Encontro, dialogando com os industriais são: SENAC, FIEAC, (SESI, SENAI, IEL) FECOMÉRCIO, SEBRAE, ACISA, FEDERACRE, SENAI, SEDENS, MAPA, GOVERNO DO ACRE, CRA-AC, SECT, ANAC, BANCO DA AMAZÔNIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CREA-AC, MINISTÉRIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, EMBAIXADA DO PERÚ NO BRASIL e SUFRAMA.

Na ocasião o Prefeito convida especialmente os empresários dos seguintes setores: Moveleiro, extração de areia, construção civil, olarias, padarias, restaurantes, hotéis, supermercados/mercados, lojas de materiais de construção, gráficas, madeireiras, dentre outros setores afins.

“Precisamos focar nas decisões que propiciem desenvolvimento e desencadeiem soluções conjuntas para avançar”, disse o Prefeito.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários