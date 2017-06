Prefeitura recupera ramal e constrói ponte do ramal baixa Verde

Da Assessoria

Uma das marcas registradas na gestão do prefeito Tiao Flores sem dúvida é o compromisso com o homem do campo, proporcionando o direito de ir e vir de inverno a verão, e assim a prefeitura recuperou mais um ramal e construiu mais uma ponte que beneficiará diretamente dezenas de famílias nas proximidades do ramal baixa verde.

O prefeito juntamente com o vereador Dino Castelo, estiveram a cerca de 20 dias atrás reunidos com os moradores do ramal, aonde na oportunidade os mesmos expuseram suas reivindicações inclusive dizendo que o ramal nunca foi beneficiado nas gestões passadas, sendo feito em outras oportunidades na enxada pelos próprios moradores ou quando havia recurso para pagar uma máquina particular. Para o Prefeito Tião Flores, “estamos trabalhando dia e noite para melhorar a qualidade de vida de nossos moradores, Epitaciolândia voltou a sonhar e viver dias melhores, e assim será durante todo nosso mandato.”

