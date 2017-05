Prefeitura trará unidade móvel de acolhimento à mulher para oferecer serviços públicos em Assis Brasil

Serviços, informações sobre políticas públicas e orientações para a população feminina do município de Assis Brasil estarão disponíveis no dia 19 de Maio (Sexta-Feira), a partir das 08:00hs da manhã .

O evento é fruto de parceria feita pela Prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Extraordinária da Mulher no município, com a Secretaria Estadual da Mulher.

A Unidade levará serviços de acolhimento, apoio psicológico, jurídico e social às mulheres, com uma equipe preparada para encaminhar as demandas à rede referenciada, já que a ação é desenvolvida em parceria com um conjunto de órgãos e equipamentos públicos.

Trata-se de atendimento em caráter de utilidade pública, acesso a direitos de cidadania e enfrentamento à desigualdade de gênero.

O Prefeito da cidade, Antonio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB) que está em Brasília buscando melhorias, destacou sua preocupação em oferecer tais atendimentos voltados para o público feminino, enfatizando que estará sempre buscando formas de valorização e implementação de políticas voltadas às mulheres.

De acordo com a Secretária Extraordinária da Mulher no município, Ineiz Alves, esta Unidade é de extrema importância, já que vem somar forças para o enfrentamento das diversas problemáticas que as mulheres enfrentam no seu dia a dia.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários