Prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia realizam o I Encontro Regional dos Idosos do Alto Acre

Proporcionando um dia de lazer com muita música, dança, brincadeira e um bom almoço, as Prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia realizaram na quinta-feira, 15, o I Encontro Regional dos Idosos do Alto Acre no clube Guaritas.

O objetivo do encontro, é realizar um dia de lazer para as pessoas da melhor idade, proporcionando um grande encontro e diversão aos idosos, e trabalhando a união dos municípios do Alto Acre.

Estiveram presentes no evento a Prefeita Fernanda Hassem, o Prefeito Tião Flores, a Vice-Prefeita de Xapuri Maria Auxiliadora, a Deputada Estadual Leila Galvão, os vereadores dos municípios de Brasileia, Zé Gabriele, e Epitaciolândia e os idosos de Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia.

A prefeita Fernanda, ressaltou a importância em proporcionar esses momentos de lazer para os idosos dos municípios. “É muito bom poder chegar aqui no local do evento e ver que ele foi preparado com todo o carinho, desde os pequenos detalhes que foram elaborados pelas equipes das prefeituras, mostrando que a unidade, união das gestões, vale a pena. Estar à frente de uma prefeitura é um desafio muito grande, e chegar em uma agenda igual a essa é sempre motivo de felicidade, e a melhor idade é isso poder chegar com saúde, alegria e disposição para aproveitar cada momento. Cuidar dos nossos idosos é cuidar do nosso futuro”, falou Fernanda Hassem.

Durante o evento, Fernanda Hassem anunciou a ampliação do Centro de Convivência do Idoso de Brasileia e prestigiou as apresentações realizadas.

O prefeito Tião Flores falou da importância da união das prefeituras para realizar o encontro. “Para nós está sendo uma grande alegria e satisfação em poder realizar essa confraternização aos nossos idosos, vendo a alegria deles que contagia a todos nós. Esse evento só mostra a unidade das prefeituras do Alto Acre”, informou Tião.

O encontro regional dos idosos já entrou para o calendário anual de festividades dos municípios do Alto Acre.

“Enquanto representante do Alto Acre na Assembleia Legislativa, fico muito feliz em estar participando desse trabalho, e não temos medido esforço para ajudar as prefeituras em trazer melhorias e maior qualidade de vida para a população principalmente aos nossos idosos que já fizeram tanto pela gente”, relatou Leila Galvão, Deputada Estadual.

Para Nazaré da Silva de Oliveira, 75 anos, o encontro está sendo uma da melhor festa que ela participa. “Estou muito feliz em participar da festa, para mim é comemoração em dose dupla, primeiro por ser meu aniversário e segundo por poder comemorar juntamente com minhas amigas e amigos”, destacou Nazaré.

