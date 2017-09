Prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia vão recuperar 60 km de ramais na comunidade do Porongaba

Após reunião realizada nesta quinta dia 28, ficou firmado entre as prefeituras de Epitaciolândia e Brasiléia que serão recuperados cerca de 60 km de ramais nas comunidades do Riozinho, São Sebastião e Porongaba, por se tratar de um ramal que abrange os dois municípios, o Prefeito Tião Flores juntamente com a prefeita Fernanda Hassem firmaram uma parceria para realização dos serviços de reabertura dos ramais.

Na reunião estiveram presentes o prefeito Tião Flores, prefeita Fernanda Hassem de Brasiléia, a Deputada estadual Leila Galvão, o vice prefeito e secretário de obras Carlinhos do Pelado, Presidentes de Associações e moradores das localidades do Porongaba, Riozinho, São Sebastião e adjacências.

Na ocasião o a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem se prontificou em atender aos pedidos feitos pelas comunidades. “Estamos firmando essa parceria para realizar um serviço de reabertura de ramais e com isso garantir o tráfego nesta região, e essa parceria com Epitaciolândia é fundamental para que juntos possamos atender o máximo de famílias”.

Para Tião Flores, (prefeito de Epitaciolândia), essa parceria com Brasiléia mostra a união entre os dois municípios para atender os anseios da população. “Estamos nos juntando para garantir que os ramais que cruzam os dois municípios possam ser recuperados e assim garantir a trafegabilidade principalmente do transporte escolar para que os pais possam mandar seus filhos para escola e, além disso, possam escoar suas produções que estão prejudicadas por falta de ramais de qualidade”. Destacou Flores.

A Prefeitura de Epitaciolândia já está com um trator de esteira fazendo a reabertura do ramal do Riozinho, e já no início da próxima semana será enviado uma Moto niveladora, 01 pá carregadeira e caçambas para agilizar os serviços aproveitando os últimos dias de verão.

