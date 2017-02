Prefeituras do Acre vão receber novas ambulâncias e unidades móveis para atendimento odontológico

Em reunião com ministro da Saúde, o senador Gladson Cameli e prefeitos também receberam a confirmação da ajuda do governo federal com kits para ajudar as famílias desabrigadas pela cheia

Todos os 22 municípios do estado do Acre receberão unidades móveis para realização de atendimentos odontológicos, e 10, serão beneficiados com novas ambulâncias para o serviço de urgência para ajudar na saúde pública dos municípios. A garantia foi do ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP) durante reunião com o senador Gladson Cameli (PP-AC) e os prefeitos de Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordeiro (PMDB-AC); Tarauacá, Marilene Vitorino (PSD-AC); Rodrigues Alves, Sebastião Correia (PMDB-AC); Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko (PMDB-AC); e Bujari, Romualdo de Souza (PCdoB-AC) na noite desta terça-feira,07.

Os municípios que serão contemplados com as ambulâncias serão Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Tarauacá. Os prefeitos presentes ressaltaram a importância dessa inciativa para agilizar os atendimentos nos hospitais.

Todos os municípios terão unidades móveis para atendimentos odontológicos

Na audiência, o ministro progressista também garantiu ao senador Gladson Cameli a implantação de unidades móveis para realizar atendimentos odontológicos para as comunidades carentes das principais regiões do Acre.

De acordo com o senador Cameli, essas ações são extremante importantes para garantir uma saúde pública mais eficiente. “A saúde no estado do Acre é precária, as pessoas saem do estado para realizar tratamento em outros lugares, precisamos mudar essa realidade. Aqui em Brasília trabalho para melhorar a vida das pessoas. Essas medidas irão garantir um pouco mais de conforto à nossa população”, destacou Gladson.

Hospitais do Acre terão apoio do Governo Federal

O senador aproveitou a audiência para cobrar agilidade nos procedimentos que estão faltando para licitar e concluir os hospitais e a UPA de Cruzeiro do Sul. Hospitais fundamentais para melhorar o atendimento hospitalar.

“Disse ao ministro que é um absurdo o que está acontecendo na UPA e nos hospitais do estado. O estado se ausentou de seu dever e é preciso que as irregularidades sejam corrigidas. A UPA do município, por exemplo, é uma unidade que está sendo construída em bairros mais carentes do município e vai beneficiar as comunidades ribeirinhas. Então, é preciso agilidade pois as pessoas estão esperando há muito tempo a conclusão dessas obras”, reiterou Gladson Cameli. O ministro Ricardo Barros (PP) garantiu que o governo federal está disposto a ajudar a solucionar os problemas da saúde, mas o governo estadual do Acre precisa cumprir seu papel.

